"Мы в Эстонии, возможно, не знаем, что наша волшебная страна попала в заголовки испанских статей о моде и почти каждый испанец сегодня знает, что "Эстония – это модно!". Как такое могло произойти?" - таким вопросом задается эстонское издание Limon.ee.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Женщины и ночи: испанец показал Эстонию такой, какой ее еще никто не видел
Женщины и ночи: испанец показал Эстонию такой, какой ее еще никто не видел
Известный испанский дизайнер Хуан Дуйос на Неделе моды в Мадриде посвятил свою юбилейную, двадцать пятую, коллекцию Эстонии. Вдохновением для модельера послужило путешествие по Сетомаа и поездка на остров Муху, знакомство с местными традициями и дизайном.
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