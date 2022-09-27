ФОТО И ВИДЕО ⟩ Женщины и ночи: испанец показал Эстонию такой, какой ее еще никто не видел

"Мы в Эстонии, возможно, не знаем, что наша волшебная страна попала в заголовки испанских статей о моде и почти каждый испанец сегодня знает, что "Эстония – это модно!". Как такое могло произойти?" - таким вопросом задается эстонское издание Limon.ee.