У Запада и Кремля есть нечто общее: обе стороны любят указывать на рейтинг поддержки президента России Владимира Путина, достигающий 80%, и на результаты опросов общественного мнения, которые постоянно демонстрируют одобрение большинством россиян войны с Украиной. То, что когда-то осторожно называлось "путинской войной" сегодня стало "войной России" – по крайней мере такова видимость.
Для абонентов
Действительно ли большинство россиян поддерживают войну с Украиной?
Действительно ли большинство россиян поддерживают войну с Украиной?
В реальности же проводившиеся независимым Левада-Центром опросы и фокус-группы показывают более сложную картину, чем можно подумать, глядя на итоговые цифры.
Ключевые слова