Действительно ли большинство россиян поддерживают войну с Украиной?

В реальности же проводившиеся независимым Левада-Центром опросы и фокус-группы показывают более сложную картину, чем можно подумать, глядя на итоговые цифры.

Начать с того, что поддержка так называемой специальной военной операции Кремля в Украине необязательно является полной. В августе менее половины опрошенных (46%) сообщили, что "определенно поддерживают" действия российской армии, а 30% заявили, что "скорее поддерживают" их (эти цифры практически не меняются с апреля).