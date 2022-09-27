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Действительно ли большинство россиян поддерживают войну с Украиной?

Андрей Колесников Денис Волков Project Syndicate
Действительно ли большинство россиян поддерживают войну с Украиной?
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Российские полицейские задерживают демонстранта, протестующего против мобилизации в Санкт-Петербурге, суббота, 24 сентября 2022 г.
Российские полицейские задерживают демонстранта, протестующего против мобилизации в Санкт-Петербурге, суббота, 24 сентября 2022 г. Фото: AP/Scanpix

У Запада и Кремля есть нечто общее: обе стороны любят указывать на рейтинг поддержки президента России Владимира Путина, достигающий 80%, и на результаты опросов общественного мнения, которые постоянно демонстрируют одобрение большинством россиян войны с Украиной. То, что когда-то осторожно называлось "путинской войной" сегодня стало "войной России" – по крайней мере такова видимость.

В реальности же проводившиеся независимым Левада-Центром опросы и фокус-группы показывают более сложную картину, чем можно подумать, глядя на итоговые цифры.

Начать с того, что поддержка так называемой специальной военной операции Кремля в Украине необязательно является полной. В августе менее половины опрошенных (46%) сообщили, что "определенно поддерживают" действия российской армии, а 30% заявили, что "скорее поддерживают" их (эти цифры практически не меняются с апреля).

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