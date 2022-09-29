Соавтор бестселлера "Сказки на ночь для юных бунтарок" о феминизме, детях и войне

Франческа Кавальо - итальянская писательница, предпринимательница и активистка, соавтор серии книг "Сказки на ночь для юных бунтарок". В первом томе собраны короткие истории о женщинах, которые оставили заметный след в истории человечества. Книга побила рекорды по сборам на краудфандинговом сайте Kickstarter. Первый том книги был выпущен в 2016 году и с тех пор переведен на 48 языков (включая латышский).

- Почему вы решили написать свою знаменитую книгу?

- Я хотела предложить девочкам некоторые модели для подражания, которых у меня не было возможности встретить, когда я была ребенком. Я и моя коллега (Елена Фавилли - соавтор книги. - Прим. ред.) увидели этот огромный пробел в изображении настоящих женщин в книгах для детей. И мы хотели это как-то изменить.

- Почему маленьким девочкам важно читать такие "сказки"?