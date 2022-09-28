Высокая цена на электроэнергию и другие выросшие расходы вынуждают и торговые предприятия искать пути экономии, пишет Rus.Postimees.
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Тусклое освещение и сокращение часов работы: магазины в Эстонии пытаются сэкономить
Тусклое освещение и сокращение часов работы: магазины в Эстонии пытаются сэкономить
Руководитель по коммуникации Selver Риво Вески сказал, что их магазины по возможности переходят на обогрев воды для бытовых нужд с помощью рекуперации тепла от вентиляции.
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