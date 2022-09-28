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Тусклое освещение и сокращение часов работы: магазины в Эстонии пытаются сэкономить

Мехис Тульк rus.postimees.ee
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Тусклое освещение и сокращение часов работы: магазины в Эстонии пытаются сэкономить
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Торговые сети предпринимают шаги для снижения расходов. На фото: Урмас Райк.
Торговые сети предпринимают шаги для снижения расходов. На фото: Урмас Райк. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Высокая цена на электроэнергию и другие выросшие расходы вынуждают и торговые предприятия искать пути экономии, пишет Rus.Postimees.

Руководитель по коммуникации Selver Риво Вески сказал, что их магазины по возможности переходят на обогрев воды для бытовых нужд с помощью рекуперации тепла от вентиляции.

"Мы используем аэраторы в смесителях, которые добавляют воздух в воду, текущую из крана, чтобы уменьшить потребление воды. Добавляем датчики движения, которые автоматически выключают свет в неактивных помещениях. Конечно, мы продвигаемся вперед с реновацией наших магазинов, достигая с каждым новым магазином или реконструкцией 30-процентную экономию энергии. Сюда входит и экономия в результате перехода на LED-технологию", - сказал он. Вески добавил, что Selver также начал строить для магазинов солнечные парки.

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