Тусклое освещение и сокращение часов работы: магазины в Эстонии пытаются сэкономить

Руководитель по коммуникации Selver Риво Вески сказал, что их магазины по возможности переходят на обогрев воды для бытовых нужд с помощью рекуперации тепла от вентиляции.

"Мы используем аэраторы в смесителях, которые добавляют воздух в воду, текущую из крана, чтобы уменьшить потребление воды. Добавляем датчики движения, которые автоматически выключают свет в неактивных помещениях. Конечно, мы продвигаемся вперед с реновацией наших магазинов, достигая с каждым новым магазином или реконструкцией 30-процентную экономию энергии. Сюда входит и экономия в результате перехода на LED-технологию", - сказал он. Вески добавил, что Selver также начал строить для магазинов солнечные парки.