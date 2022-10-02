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Сексолог о том, что на самом деле беспокоит жителей Латвии в сексе
Фото: Shutterstock/ Apollo.lv kolāža
Gunta Kūla rus.tvnet.lv
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Сексолог о том, что на самом деле беспокоит жителей Латвии в сексе
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Секс - неотъемлемая часть отношений. Иногда приходится сталкиваться с разного рода трудностями, о которых нелегко говорить со своим партнером. Сексолог Артур Вавере рассказывает, что волнует жителей Латвии в плане секса.

Человек приобретает и совершенствует сексуальные навыки на протяжении всей жизни, и у каждого в интимной жизни могут возникать вопросы или трудности различного характера, которые вызывают лишнее беспокойство и стресс, ухудшая качество сексуальной жизни.

Сексолог Вавере говорит, что с проблемами в интимной жизни к нему чаще всего обращаются мужчины. "Конечно, и женщины, и пары, однако чаще всего это мужчины". 

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