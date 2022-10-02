Сексолог о том, что на самом деле беспокоит жителей Латвии в сексе

Человек приобретает и совершенствует сексуальные навыки на протяжении всей жизни, и у каждого в интимной жизни могут возникать вопросы или трудности различного характера, которые вызывают лишнее беспокойство и стресс, ухудшая качество сексуальной жизни.

Сексолог Вавере говорит, что с проблемами в интимной жизни к нему чаще всего обращаются мужчины. "Конечно, и женщины, и пары, однако чаще всего это мужчины".