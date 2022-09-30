Русскоязычные патриоты Даугавпилса: голосовать надо так, чтобы в Сейм не прошли пророссийские партии

Не улучшила ситуацию и война в Украине. Настолько разное понимание реальности в Украине сейчас он объясняет фактом, что российское общество никогда не "перерабатывало" свое тоталитарное прошлое. Многие по-прежнему гордятся им. "[После начала войны в Украине. - Прим. ред.] мы вдруг стали в чем-то виноваты. Определенно, важно признавать свою вину. Когда Германия признала свою вину [после Второй мировой войны], все более-менее пришло в порядок. А у нас? У меня есть родственники, которые считают, что Сталин был нормальным чуваком. Как здесь можно найти общий язык?"