Поездка онлайн-журнала KLIK в Даугавпилс незадолго до выборов в 14-й Сейм позволила познакомиться с совершенно другой стороной этого города. Там живут патриоты Латвии, которые призывают окружающих идти на выборы. Которые с энтузиазмом говорят о едином обществе Латвии. Эти люди опровергают любые стереотипы, которые популистски настроенные политики продолжают распространять о "русских Даугавпилса". Лояльные, патриотичные и политически ответственные. Несмотря на эту положительную динамику, Даугавпилс на латвийских новостных каналах упоминается с тревогой.
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Русскоязычные патриоты Даугавпилса: голосовать надо так, чтобы в Сейм не прошли пророссийские партии
Русскоязычные патриоты Даугавпилса: голосовать надо так, чтобы в Сейм не прошли пророссийские партии
Не улучшила ситуацию и война в Украине. Настолько разное понимание реальности в Украине сейчас он объясняет фактом, что российское общество никогда не "перерабатывало" свое тоталитарное прошлое. Многие по-прежнему гордятся им. "[После начала войны в Украине. - Прим. ред.] мы вдруг стали в чем-то виноваты. Определенно, важно признавать свою вину. Когда Германия признала свою вину [после Второй мировой войны], все более-менее пришло в порядок. А у нас? У меня есть родственники, которые считают, что Сталин был нормальным чуваком. Как здесь можно найти общий язык?"
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