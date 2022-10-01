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Фото ⟩ Раскопки советской братской могилы в Эстонии: вместо шестерых солдат найдены останки сотни людей

Танель Ян Пальги rus.postimees.ee
Раскопки советской братской могилы в Эстонии: вместо шестерых солдат найдены останки сотни людей
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Все останки будут перезахоронены на кладбище.
Все останки будут перезахоронены на кладбище. Фото: Elmo Riig

На мемориальной табличке из искусственного мрамора на бетонном памятнике, который до сих пор находился на холме Вийратси, были имена шести советских воинов, но когда во вторник утром раскопали захоронение, выяснилось, что в земле была спрятана братская могила времен немецкой оккупации с останками сотни людей, пишет Rus.Postimees.

Если в начале утренних раскопок директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль не удивился тому, что в братской могиле уже были найдены останки более шести человек, около пяти часов вечера он был потрясен количеством останков.

Он сказал, что в случае с советскими братскими могилами нельзя доверять табличкам с именами. "Они все-таки делались относительно произвольно", – сказал он.

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