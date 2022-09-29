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В Эстонии умерла упавшая с мотороллера и попавшая под машину 16-летняя девушка

rus.postimees.ee
В Эстонии умерла упавшая с мотороллера и попавшая под машину 16-летняя девушка
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Травмы 16-летней эстонской девушки, которая неделю назад упала с мотороллера и попала под проезжающий мимо автомобиль в Пярну оказались настолько тяжелыми, что, несмотря на усилия врачей, она скончалась в тартуской больнице. Об этом рассказывает Rus.Postimees.

ДТП произошло вечером в прошлую среду, 21 сентября, когда ехавшая на мотороллере по улице Ильвесе девушка на перекрестке не справилась с управлением, упала и пролетела дальше по дороге. На улице Раба девушка попала под автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.

Тяжело травмированную девушку доставили в интенсив Пярнуской больницы, откуда ее перевели в Клиникум Тартуского университета.

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