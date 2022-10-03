Янис Вингрис в Украине ⟩ Путь латвийского конвоя "лошадок и монстров" в Украину

Очередь грузовиков на польско-украинской границе начинается еще за 12 километров до самой границы. Пассажирский бусик Ford Transit не встает в очередь, а едет мимо грузовиков, водители которых, спрятавшись от дождя, сидят в кабинах своих машин. За рулем бусика находится Даце, семейный врач из Адажи, рядом с ней - Маргарита, тоже врач - гинеколог, специалист по родам. За бусиком следует конвой из 11 внедорожников - автомобили гуманитарной помощи, которые могут пересекать границу по зеленому коридору, а не стоять в длинных очередях. Если настроение польских пограничников будет хорошим, у конвоя получится пересечь границу в течение 2-3 часов и машины попадут во Львов спустя 24 часа после выезда из Латвии. Если поляки будут придирчивыми, то процесс может затянуться гораздо дольше.