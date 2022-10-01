Вечером 9 января 1974 года в Риге у кафе "Турайда" произошло нападение на инкассаторов - было похищено 80 тысяч рублей государственных денег. Это было что-то чрезвычайное! Расследованием руководили из Москвы, Ригу буквально закрыли. Позднее выяснилось, что преступление спланировал порядочный советский рабочий человек - сердцеед, завоевавший многих. Из-за жадности он превратился в монстра, который цинично и безжалостно убивал своих коллег и друзей. Преступников подставил сильный январский мороз.
Для абонентов
"Он был как решето": крупнейшее ограбление в советской Латвии, из-за которого обыскали всю Ригу
"Он был как решето": крупнейшее ограбление в советской Латвии, из-за которого обыскали всю Ригу
Вечер 9 января 1974 года, окраина Риги. Уложив спать пятилетнего сына, Рита еще копалась на кухне, когда услышала - в двери кто-то стучит. Мгновение помедлив, она открыла двери. На пороге стоял Коля. Обычно лихой водитель такси выглядел встревоженным. Он попросил разрешения зайти, но взгляд из-под кожаной кепки был пустым и ледяным. За спиной мужчина держал мешок. "Холодно, поставишь чаю?", - спросил он.
Ключевые слова