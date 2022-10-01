"Он был как решето": крупнейшее ограбление в советской Латвии, из-за которого обыскали всю Ригу

Вечером 9 января 1974 года в Риге у кафе "Турайда" произошло нападение на инкассаторов - было похищено 80 тысяч рублей государственных денег. Это было что-то чрезвычайное! Расследованием руководили из Москвы, Ригу буквально закрыли. Позднее выяснилось, что преступление спланировал порядочный советский рабочий человек - сердцеед, завоевавший многих. Из-за жадности он превратился в монстра, который цинично и безжалостно убивал своих коллег и друзей. Преступников подставил сильный январский мороз.