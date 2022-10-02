Жители эстонской деревни обустроили подвал, который может служить и бомбоубежищем

Владелица кафе Lindi Аннели Коппель рассказала, что подвал здания школы много лет пустовал, поскольку само здание не использовалось. Несколько лет назад местные жители снова сочли здание нужным. Однако большой подвал здания не ремонтировался до этого года и находился в плачевном состоянии. Но в деревне знали, что в былые времена это была очень хорошая кладовая, в которой сохранялась в достаточной мере прохлада.

"А в случае чего, у нас общий запас продуктов" Аннели Коппель, член общества деревни Линди

Вместе с координатором по здоровью народа и безопасности Пярнумааского центра развития Мерле Эйнола возникла идея привести подвал в порядок, поскольку некоторым деревенским жителям долгое время негде было хранить свои заготовки. По словам Коппель, сотни домохозяйств не имеют подвала. Всего в той местности проживает почти 500 человек.

Поэтому деревенское общество Линди написало заявку на пособие в программу местной самоинициативы, при поддержке которой был отремонтирован подвал. "Местные компании также смогли принять участие в нашем проекте, они смогли сделать для нас окна и двери", – сказала Коппель, добавив, что деревенское общество также использовало помощь волонтеров и проводило толоки.

В боксах подвала есть полки. Фото: Anneli Koppel

В подвале четыре больших бокса, три из которых отремонтированы и в них есть полки. В четвертом, на который не хватило полученных на данный момент денег, можно хранить большое количество съестного в мешках.

При крайней необходимости подвал можно использовать как бомбоубежище. По оценке Коппель, в убежище могут разместиться сто человек. "А в случае чего, у нас общий запас продуктов", – добавила она.

Подвал открыт и для дачников.