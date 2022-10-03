Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытавшийся оправдать в ООН военную деятельность Кремля, совершил поездку в Нью-Йорк и обратно на борту российского правительственного самолета Ил-96-300, который, по данным Flightradar24, пролетел через воздушное пространство Эстонии, пишет Rus.Postimees.
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Действительно ли самолет главы МИД России Лаврова пролетал над Эстонией?
Действительно ли самолет главы МИД России Лаврова пролетал над Эстонией?
По данным Airfleets, таких пассажирских самолетов Ил-96-300 в парке Кремля насчитывается с десяток. Facebook-группа Plane Spotting Estonia вскоре получила снимки экрана в режиме реального времени из среды Flightradar24, на которых видно, что на обратном пути из ООН Ил-96-300 с Лавровым сначала перелетел через Атлантику, затем вошел в воздушное пространство Норвегии, а также пересек Финляндию, будто запрет на полеты, наложенный на российские самолеты над Евросоюзом, не действует.