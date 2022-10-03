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Действительно ли самолет главы МИД России Лаврова пролетал над Эстонией?

rus.postimees.ee
Действительно ли самолет главы МИД России Лаврова пролетал над Эстонией?
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Предполагаемый маршрут кремлевского самолета в веб-среде Flightradar утром 25 сентября.
Предполагаемый маршрут кремлевского самолета в веб-среде Flightradar утром 25 сентября. Фото: Kuvatõmmis Flightradar24 veebiküljelt / Plane Spotting Estonia

Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытавшийся оправдать в ООН военную деятельность Кремля, совершил поездку в Нью-Йорк и обратно на борту российского правительственного самолета Ил-96-300, который, по данным Flightradar24, пролетел через воздушное пространство Эстонии, пишет Rus.Postimees.

По данным Airfleets, таких пассажирских самолетов Ил-96-300 в парке Кремля насчитывается с десяток. Facebook-группа Plane Spotting Estonia вскоре получила снимки экрана в режиме реального времени из среды Flightradar24, на которых видно, что на обратном пути из ООН Ил-96-300 с Лавровым сначала перелетел через Атлантику, затем вошел в воздушное пространство Норвегии, а также пересек Финляндию, будто запрет на полеты, наложенный на российские самолеты над Евросоюзом, не действует.

Еще интереснее то, что около половины девятого утра Ил-96-300 пересек Финский залив и вошел в воздушное пространство Эстонии между Таллинном и Раквере, откуда после пересечения озера Пейпси взял курс на Москву.

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