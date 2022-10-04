За последние пару лет Таллиннскую городскую управу покинул целый ряд давних влиятельных чиновников. Что это – большая зачистка или активная смена поколений? И почему некоторые знакомые лица в итоге все равно оседают в принадлежащих Таллинну компаниях? Будет ли лишение неграждан права голоса на местных выборах означать ослабление электоральной базы действующего мэра Таллинна? Мэр столицы Михаил Кылварт готов дать ответы и отчитаться.
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Мэр Таллинна: а вы знали, что Россия долгое время не позволяет отказаться от российского гражданства?
Мэр Таллинна: а вы знали, что Россия долгое время не позволяет отказаться от российского гражданства?
– Является ли то, что некоторые партии и министры начали все громче говорить о лишении избирательного права жителей с российским гражданством, атакой против Центристской партии, которая стабильно побеждает на выборах в вашем и так называемых "русскоязычных самоуправлениях"?