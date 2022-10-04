17 августа онлайн-журнал TVNET GRUPA провел пятичасовой рейд вместе с представителями Государственной полиции и несовершеннолетней девушкой. Как обстоит дело с продажей алкогольных напитков, энергетических напитков, сигарет и других табачных изделий молодежи? Продавцы каждый раз проверяют документы или определяют возраст только по внешнему виду? Мы вышли на улицы, чтобы узнать, как все на самом деле.
Для абонентов
Скрытая камера ⟩ 3 грубых нарушения за 5 часов. Полиция поймала продавцов, продавших запрещенный товар несовершеннолетней
3 грубых нарушения за 5 часов. Полиция поймала продавцов, продавших запрещенный товар несовершеннолетней
За пять часов мы посетили пять торговых точек и одно место сбора несовершеннолетних, где пытались купить электронные сигареты, алкогольные и энергетические напитки.
Ключевые слова