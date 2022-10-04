Вт, 4.10.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
LAT
Искать
Для абонентов
Скрытая камера ⟩ 3 грубых нарушения за 5 часов. Полиция поймала продавцов, продавших запрещенный товар несовершеннолетней
Фото: скриншот видео
Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
,
3 грубых нарушения за 5 часов. Полиция поймала продавцов, продавших запрещенный товар несовершеннолетней
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

17 августа онлайн-журнал TVNET GRUPA провел пятичасовой рейд вместе с представителями Государственной полиции и несовершеннолетней девушкой. Как обстоит дело с продажей алкогольных напитков, энергетических напитков, сигарет и других табачных изделий молодежи? Продавцы каждый раз проверяют документы или определяют возраст только по внешнему виду? Мы вышли на улицы, чтобы узнать, как все на самом деле.

За пять часов мы посетили пять торговых точек и одно место сбора несовершеннолетних, где пытались купить электронные сигареты, алкогольные и энергетические напитки.

План действий был таков - сначала девушка идет в магазин одна, чтобы купить какой-то запрещенный товар. Через несколько минут к ней присоединяется полицейский в штатском. В случаях, когда девушке продавали запрещенные товары, к продавцу подходил полицейский, а через некоторое время присоединялись еще двое стражей порядка, и они вместе предпринимали все необходимые меры, предусмотренные в случае такого нарушения.

Ключевые слова
Наверх