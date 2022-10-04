Скрытая камера ⟩ 3 грубых нарушения за 5 часов. Полиция поймала продавцов, продавших запрещенный товар несовершеннолетней

За пять часов мы посетили пять торговых точек и одно место сбора несовершеннолетних, где пытались купить электронные сигареты, алкогольные и энергетические напитки.

План действий был таков - сначала девушка идет в магазин одна, чтобы купить какой-то запрещенный товар. Через несколько минут к ней присоединяется полицейский в штатском. В случаях, когда девушке продавали запрещенные товары, к продавцу подходил полицейский, а через некоторое время присоединялись еще двое стражей порядка, и они вместе предпринимали все необходимые меры, предусмотренные в случае такого нарушения.