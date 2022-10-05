Уехать из Латвии, чтобы сделать карьеру и снимать знаменитостей: история Анны

Изначально ее домом была Англия, затем Нидерланды, а потом она окончательно осела в Лондоне. Снимать начала рано - на первый фотоаппарат накопила в 12 лет. Девушка много лет смотрела и восхищалась тем, как работают ее кумиры - мастера фотографии с мировым именем, и мечтала, что когда-нибудь тоже станет такой.

С ее слов, за свои 26 лет она множество раз слышала фразу: "У тебя ничего не получится". Но брала фотоаппарат в руки и продолжала снимать дальше. Анна считает, что коллеги, которые высказывались о ее работе критично, скорее всего, уже тогда понимали, что молодость, энергия и другой взгляд станут преимуществом и появится конкуренция.

Анна Долгополая не скрывает, что не любит прилетать в Латвию для работы. Жить в Англии хорошо можно, но это зависит от того, как ты это делаешь.

По многолетним наблюдениям она может с уверенностью сказать, что в Латвии более опытные фотографы редко поддерживают молодых. Она считает, что это боязнь конкуренции.

"Если я приезжаю сейчас, то у меня быстро пропадает желание здесь работать. Здесь все очень однообразно - к примеру, то, что связано со свадебной индустрией: дорогие и дешевые свадьбы, одинаковый стиль съемки, локации, одинаковые цвета. Ничего нового. Поэтому я в большинстве сейчас снимаю по миру. Это в основном свадьбы fusion или indian style", - говорит девушка.

Она сейчас делает большой акцент на другие культуры. Этому способствует и то, что Анна Долгополая живет в таком мультикультурном мегаполисе, как Лондон. Ей нравится сталкиваться с другими традициями, необычными обрядами, оригинальными стилями. Это каждый раз что-то новое. Каждая съемка - это вызов. А в Латвии, по ее словам, чаще всего свадебные церемонии одинаковые и однообразные.