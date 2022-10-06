Поля подсолнухов до горизонта и тысячи грузовиков, перевозящих урожай - типичная часть осеннего пейзажа Украины. Комбайны собирают урожай, но в местах боев подсолнухи этой осенью собраны не будут. С черными, проколотыми головами они останутся брошенными на огромных полях. Работающие вблизи фронта крестьяне рискуют своими жизнями и дорогой техникой. Под черными головами подсолнухов невозможно увидеть неразорвавшиеся снаряды, которыми усеяны затронутые войной территории.
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Янис Вингрис из Украины ⟩ Судьба латвийского конвоя машин на фронте
Судьба латвийского конвоя машин на фронте
В этом году у этого украинского пейзажа появились новички - внедорожники цвета хаки. Они мчатся по дорогам и бездорожью вдоль тысячекилометровой линии фронта. Украшенные британскими, чешскими, польскими, шведскими и латвийскими номерами, эти внедорожники пожертвованы украинским солдатам.
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