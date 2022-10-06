Янис Вингрис из Украины ⟩ Судьба латвийского конвоя машин на фронте

В этом году у этого украинского пейзажа появились новички - внедорожники цвета хаки. Они мчатся по дорогам и бездорожью вдоль тысячекилометровой линии фронта. Украшенные британскими, чешскими, польскими, шведскими и латвийскими номерами, эти внедорожники пожертвованы украинским солдатам.

Машина - одна из самых полезных вещей, которые жертвующие и волонтеры могут поставить солдатам в Украине. Они обеспечивают мобильность, оперативность, спасение жизни раненых, прорыв из окружения. Качество жизни солдата зависит от машины. Но с машинами в украинской армии большая проблема. Если они и есть, то для командующего состава, старый, повидавший жизнь транспорт советских времен.