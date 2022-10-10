Бывший работник криминальной полиции Ава о трагедии, оборвавшей жизнь 5-летнего Ивана

Были люди, которые не проинформировали?

Я считаю - когда могли, тогда информировали. Никто же не думал, что так произойдет, все надеялись на лучшее. Отзывчивость людей во время поисков была феноменальной.

Я не лиепайчанин, поэтому было сложнее. Были люди, которые приходили на помощь с картами, советами. Как по волшебству появлялись дамочки с чаем, кофе и булочками. И Лиепайская дума помогала, как могла. Не было так, что ты один и копашись как можешь.

Сразу же возникли и версии. Меня так учили, что по каждому преступлению нужно выдвигать минимум три версии. В лучшем случае - пять или больше. Какие были вероятности? Было много версий. Есть опыт, есть прочитанное о преступлениях.