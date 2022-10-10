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Бывший работник криминальной полиции Ава о трагедии, оборвавшей жизнь 5-летнего Ивана
Фото: "Apollo.lv" kolāža.
Eva Ķeruže Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Бывший работник криминальной полиции Ава о трагедии, оборвавшей жизнь 5-летнего Ивана
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11 июля этого года исполнилось 5 лет с того момента, как в Дубеньском лесном массиве без признаков жизни был найден пятилетний Иван. За его поисками следила почти вся Латвия, в них принимали участие примерно 4000 добровольцев, однако Государственная полиция была главным ядром, которое руководило поискам. Онлайн-журнал TVNET GRUPA Klik связался с бывшим начальником криминальной полиции Лиепаи Угисом Авой, чтобы поговорить о специфике работы и расследовании этого дела.

Были люди, которые не проинформировали?

Я считаю - когда могли, тогда информировали. Никто же не думал, что так произойдет, все надеялись на лучшее. Отзывчивость людей во время поисков была феноменальной.

Я не лиепайчанин, поэтому было сложнее. Были люди, которые приходили на помощь с картами, советами. Как по волшебству появлялись дамочки с чаем, кофе и булочками. И Лиепайская дума помогала, как могла. Не было так, что ты один и копашись как можешь.

Сразу же возникли и версии. Меня так учили, что по каждому преступлению нужно выдвигать минимум три версии. В лучшем случае - пять или больше. Какие были вероятности? Было много версий. Есть опыт, есть прочитанное о преступлениях.

В этой ситуации сразу же заводится уголовный процесс и проводятся процессуальные действия, например, осмотр квартиры и выяснение ДНК пропавшего. Нужно было сделать элементарные вещи, чтобы вообще начать расследование.

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