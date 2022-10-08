Фото и видео ⟩ "Эта машина стоит 7000-8000 евро, но может уничтожить танки и вертолеты". Рассказываем о "бандеромобиле"

После начала Россией войны Украина защищалась умело и смело, используя самые разные ресурсы - начиная от сделанных жителями коктейлей Молотова и заканчивая получившей большую популярность системой HIMARS. Однако команда добровольцев создала проект Bandera Car, получивший широкую популярность после видео, на котором вооруженный джип появляется из ниоткуда и уничтожает военную технику оккупантов. Портал TVNET попытался выяснить, что известно об этом проекте.
Как свидетельствует публично доступная информация, проект Bandera Car создала команда добровольцев Car4Ukraine.
Основатель организации и доброволец Роман Гапачило рассказал новостному агентству ArmyInform, что в этот проект входят 100 автомобилей - 60 из них выданы на линии фронта, например, в Изюме, Харькове, Попасной, Мариинке, Мариуполе, Николаеве, Запорожье и других украинских городах. Еще 40 машин отправлены за границу.
Эти машины после попадания к добровольцам переделываются и модернизируются под военные условия, они вооружаются броней и специализированными оружейными башнями, на которые обычно помещают минометы или гранатометы.
Как указывает Гапачило, команда добровольцев уже подготовила много "бандеромобилей" для нескольких подразделений армии Украины, и они уничтожили большое число оккупантов на линии фронта.
"Недавно сделали "бандеромобили" для бойцов "Азова" и еще одной спецбригады", - рассказал Гапачило.
Эти автомобили оценили как сами солдаты, например, боец украинского отряда добровольцев "Карпатская сечь" с позывным "Облако".
"Эта машина была модернизирована специально под наш заказ. На него была установлена оружейная башня, на которой разместили американский миномет. Эти машины очень хороши в операциях на линии фронта и уже помогли ликвидировать значительное число оккупантов".
"Облако" рассказывает, что значение этих машин на линии фронта чрезвычайно важно, так как машины могут свободно маневрировать на разных дорожных покрытиях и не только. "Машины помогают быстро добраться до линии фронта и уничтожить оккупантов, но они могут и быстро транспортировать медперсонал и боеприпасы".
Важнейшая составная часть этого боевого автомобиля - оружейная башня. Инженер Сергей, который строит эти башни для машин, говорит, что он всему научился самостоятельно. "Что-то посмотрели в интернете, что-то нам рассказали в армии. И так мы начали делать и приспосабливать эти башни, чтобы они были удобными".
Сергей рассказывает, что часто пытается встретиться с военными должностными лицами, чтобы те дали дальнейшие советы по постройке башен.
Как появилась идея этого проекта?
Портал TVNET связался с командой добровольцев Car4Ukraine, чтобы больше узнать об этом проекте. Иван Олексий, соучредитель Car4Ukraine, указал, что автором идеи является вышеупомянутый Роман Гапачило. Он - очень популярный юморист в Украине и получил популярность благодаря YouTube-каналу Kolegi Studio!.
У этого канала большое число подписчиков. Он публикует скетч-шоу под названием "Наши без Раши".
Идея данного проекта возникла, когда некий российский чиновник высказался, что Украина начала использовать "бандеромобили". "Они над нами посмеялись, а Роман и друзья из Kolegi Studio! восприняли это как прекрасную идею".
"Так появилась концепция этого проекта. Роман с командой сделали несколько изображений, как эти машины могут выглядеть. Они передали эту идею дальше обществу и начали собирать пожертвования на создание машины. Людям эта идея очень понравилась, и они пожертвовали гораздо больше средств. Так все и началось", - рассказал порталу TVNET Иван.
Как появилось название проекта?
Иван рассказал, что на самом деле у проекта два названия. Первое из них - это уже упомянутое Bandera Car, а второе - Car4Ukraine.
Галерея: Передача "бандеромобилей" жителям Украины во Львове 4 сентября
Название Bandera Car возникло, во-первых, в связи с упомянутым рассказом о словах чиновника.
Во-вторых, Иван говорит, что самим украинцам нужна моральная поддержка, поэтому было дано название в честь одного из лидеров украинского национального движения Степана Бандеры.
"Второе название придумала моя команда. Оно гораздо нейтральнее, однако ясно и точно показывает, что мы делаем во благо Украины. По сути, это международный бренд этого проекта", - рассказал Иван.
По его словам, цель - способствовать понимаю того, что этот проект делает, и собирать пожертвования на международном уровне.
Какие машины переделывают?
Иван отмечает, что, во-первых, проверяется техническое состояние машин. "Если машина не едет, она ни на что не годится. У нас большая команда добровольцев, которые готовы помочь. Механики и электрики - специалисты в своей сфере. И мы на них полагаемся".
По словам Ивана, в его команде есть один человек, который проверяет техническое состояние машин и выносит окончательный вердикт - можно ли их отсылать дальше на переделку.
Другое дело - броня автомобиля. Иван рассказывает, что большая часть машин вооружается легкими металлами.
"Радиатор, аккумулятор и другие элементы под капотом защищаются 10-миллиметровым слоем металла, чтобы он мог выжить в обстрелах и доставить наших солдат в безопасность".
Кроме того, машины защищаются и по краям - изнутри дверей и в районе головы и шеи. "Верьте или нет, но это спасло очень много жизней".
Третье дело - башня, в которой устанавливается оружие. Иван говорит, что в Вооруженных силах Украины есть люди, которые готовы использовать эти "бандеромобили" для атаки, и сделать это довольно сложно.
Солдаты устанавливают минометы и другое вооружение, чтобы можно было уничтожить оккупантов. "Наша главная задача - подготовить полную экипировку для солдат, и в конце им остается только установить само оружие".
Насколько эти машины важны на поле боя?
Несмотря на то, что в первую очередь эти машины созданы с башней для оружия в кузове джипа, их можно использовать и для других нужд.
Галерея: Разнообразие "бандеромобилей"
Как рассказывает Иван, все машины - с дизельным двигателем, чтобы их легко было заправлять на поле боя. Во-вторых, они полноприводные, что позволяет легко передвигаться по бездорожью. Кроме того, важно, что можно с этими машинами делать - поставлять боеприпасы, эвакуировать людей или перемещать их в другое место.
В-третьих, это помогает силам Украины быть гораздо мобильнее и гораздо быстрее перемещаться на другие позиции. "Эта война сильно отличается от Второй мировой войны, когда использовалась преимущественно только тяжелая техника - танки и тяжелая артиллерия. Теперь гораздо легче варьировать нападениями".
В качестве четвертого важного момента Иван отмечает целесообразность этих машин.
"Было несколько случаев, когда эти автомобили уничтожали танк или вертолет стоимостью в три миллиона долларов. Задумайтесь - нам эта машина обходится примерно в 7000-8000 евро, но мы легко можем уничтожить то, что стоит в 300-500 раз дороже".
По словам Ивана, расходы на машины относительно маленькие, а это означает, что гораздо легче поставить десять таких пикапов, чем один танк. "Тяжело утверждать, что ценнее, но главное - должны быть колеса и мобильность".
Портал TVNET связался с представителем Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), майором Янисом Слайдиньшем, который рассказал о "бандеромобилях" больше с военной точки зрения.
Слайдиньш отметил, что эти "бандеромобили" - внедорожники, на которых установлен миномет или гранатомет. "Они могут быстро перемещаться в условиях бездорожья, быстро отстреливаться и быстро покидать место".
Майор НВС рассказал порталу TVNET, что это машины - разных производителей - Nissan, Mitsubishi, Toyota и др., на которые можно установить оружие.
Видео: Стрельба из "бандеромобилей"
"Главная цель этих машин - оперировать в тылу противника, быстро проезжать через места, где нет тяжелой техники. Главное - их мобильность. Заодно эти машины могут нанести противнику и потери. Боевые подразделения эти автомобили не используют", - рассказал Слайдиньш.
Представитель НВС указал, что для украинцев очень важно, чтобы машины были оборудованы механической коробкой передач. В качестве недостатков Слайдиньш отмечает броню, так как это легковой автомобиль, который, в принципе, полагается на свою маневренность.
Какова цель этого проекта?
На вопрос TVNET о том, какова цель этого проекта, Иван отвечает коротко и емко: освободить Украину.
"Конечно, мы не можем купить вооруженный танк. Но мы можем сделать машину для нашего оружия. Это важно, и это помогает. У каждого из нас свои причины, почему мы это делаем", - указывает Иван.
"Роман делает это, чтобы его детям не пришлось воевать против России. У других родственники на поле боя. Что для меня - я из Херсона, поэтому большей части моей семьи и друзей из-за войны пришлось покинуть свои дома.
Мои мама и отец по-прежнему находятся там. Они просто не могут покинуть место, где прожили всю жизнь. Так что цель проста - освободить их!" - рассказывает порталу TVNET Иван.
Именно по этой причине команда добровольцев Car4Ukraine не отступает от своей цели, будет ли это 100 или 1000 машин. Цель проста - помогать силам Украины так много и так долго, сколько это потребуется, чтобы освободить страну от оккупантов.
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