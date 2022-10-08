Фото и видео ⟩ "Эта машина стоит 7000-8000 евро, но может уничтожить танки и вертолеты". Рассказываем о "бандеромобиле"

Кроме того, машины защищаются и по краям - изнутри дверей и в районе головы и шеи. "Верьте или нет, но это спасло очень много жизней".

Третье дело - башня, в которой устанавливается оружие. Иван говорит, что в Вооруженных силах Украины есть люди, которые готовы использовать эти "бандеромобили" для атаки, и сделать это довольно сложно.

Солдаты устанавливают минометы и другое вооружение, чтобы можно было уничтожить оккупантов. "Наша главная задача - подготовить полную экипировку для солдат, и в конце им остается только установить само оружие".

Насколько эти машины важны на поле боя?

Несмотря на то, что в первую очередь эти машины созданы с башней для оружия в кузове джипа, их можно использовать и для других нужд.

Галерея: Разнообразие "бандеромобилей"

Как рассказывает Иван, все машины - с дизельным двигателем, чтобы их легко было заправлять на поле боя. Во-вторых, они полноприводные, что позволяет легко передвигаться по бездорожью. Кроме того, важно, что можно с этими машинами делать - поставлять боеприпасы, эвакуировать людей или перемещать их в другое место.

В-третьих, это помогает силам Украины быть гораздо мобильнее и гораздо быстрее перемещаться на другие позиции. "Эта война сильно отличается от Второй мировой войны, когда использовалась преимущественно только тяжелая техника - танки и тяжелая артиллерия. Теперь гораздо легче варьировать нападениями".