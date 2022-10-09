С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в эстонском свингер-клубе

Моя собеседница радовалась, что во время таких вечеринок все очень спокойно принимают слово "нет" и, если не хочется меняться парами, можно этого не делать, а просто смотреть на других и так распалять своего партнера. Женщина рассказала, что иногда эти вечеринки тематические и все приходят в костюмах, что дает великую магию. Все участники используют защитные средства и уже давно друг друга знают, поэтому риск болезней минимален. Но, если толстый кошелек, можно отправиться в давно организуемые свингер-круизы. Большое судно несколько дней с туристами швартуется в разных портах, что позволяет осмотреть города, если на это хватает сил, так как по ночам на борту проходят очень серьезные оргии.