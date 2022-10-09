Недавно обратила внимание на то, что на радио получаем все больше писем, в которых люди рассказывают, что им удалось оживить интимную сторону своего брака, впустив в постель больше людей. И поверьте - это не только какие-то отдельные письма. Свингеры стали настолько популярными, что в случае, когда вы занимаетесь сексом только со своим партнером, нужно начинать чувствовать себя несовременными.
Для абонентов
С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в эстонском свингер-клубе
С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в эстонском свингер-клубе