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С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в литовском свингер-клубе
Фото: Shutterstock
Skaiva Jasevičūte rus.tvnet.lv
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С чужим партнером в отдельной комнатке или со своим в общем зале. Опыт в литовском свингер-клубе
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Недавно обратила внимание на то, что мы на радио получаем все больше писем, в которых люди рассказывают, что им удалось оживить интимную сторону своего брака, пустив в постель больше людей. И поверьте - это не только какие-то отдельные письма. Свингеры стали настолько популярны, что в случае, если вы занимаетесь сексом только со своим партнером, вы начинаете чувствовать себя несовременными.

Моя собеседница радовалась, что во время таких вечеринок все очень спокойно принимают слово "нет" и, если не хочется меняться парами, можно этого не делать, а просто смотреть на других и так распалять своего партнера. Женщина рассказала, что иногда эти вечеринки тематические и все приходят в костюмах, что дает великую магию. Все участники используют защитные средства и уже давно друг друга знают, поэтому риск болезней минимален. А если толстый кошелек, то можно отправиться в давно организуемые свингер-круизы. Большое судно с туристами несколько дней швартуется в разных портах, что позволяет осмотреть города, если на это хватает сил, так как по ночам на борту проходят очень серьезные оргии.

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