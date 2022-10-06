ФАКТЧЕК ⟩ Прав ли мэр Таллинна, что в последнее время невозможно отказаться от гражданства РФ?

В этом интервью обсуждалось право граждан России голосовать на выборах местных самоуправлений Эстонии. Отвечая на вопрос, Кылварт, среди прочего, сказал: "И причины, по которым у кого-то остается гражданство Российской Федерации, очень разные. Кстати, одна из причин, помимо прочего, заключается в том, что в последнее время отказаться от гражданства этой страны никак не получится. Люди, которые на словах и на деле с Эстонией, сдают все необходимые экзамены на требуемом уровне, но, к сожалению, не могут получить от посольства России документ об отказе от российского гражданства. А без него нельзя ходатайствовать о гражданстве Эстонии".