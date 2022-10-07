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Видео ⟩ В истории жительницы Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах, есть нестыковки

Мерилин Няреп
В истории жительницы Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах, есть нестыковки
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Фото: Pilt videost

"Когда я увидела это видео, многое для меня было совсем другим по сравнению с тем, что я помнила", – говорит девушка, которая обвиняет таксиста Bolt в попытке домогательства. Ее первоначальный рассказ о случившемся не полностью соответствует тому, что видно на записи камеры видеонаблюдения, пишет Rus.Postimees.

Поздно вечером 22 августа молодая жительница Таллинна решила поехать домой на такси. Она выбрала фирму Bolt и за ней приехал таксист грузинского происхождения. "Я попросила его остановиться перед моим домом, чтобы я могла выйти из такси. Но он поехал дальше, в темный переулок", – написала она в социальных сетях.

"Внезапно он перебрался на заднее сиденье и начал меня лапать. Я закричала и попыталась сбежать. В итоге сумела выбраться из машины, но это было еще не все. Он побежал за мной, пытался меня остановить", – описала она, как приятный день принял якобы ужасающий оборот.

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