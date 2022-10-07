Видео ⟩ В истории жительницы Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах, есть нестыковки

"Когда я увидела это видео, многое для меня было совсем другим по сравнению с тем, что я помнила", – говорит девушка, которая обвиняет таксиста Bolt в попытке домогательства. Ее первоначальный рассказ о случившемся не полностью соответствует тому, что видно на записи камеры видеонаблюдения, пишет Rus.Postimees.