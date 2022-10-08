Колючая проволока, убранная с эстонско-россйиской границы, ждет своей участи

Поскольку в ноябре прошлого года временное заграждение из колючей проволоки было установлен именно там, где, по данным Департамента полиции и погранохраны, риск незаконного пересечения границы был самым высоким, возникает вопрос, насколько хорошо эти участки границы защищены теперь, когда заграждения больше нет.