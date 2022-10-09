ВИДЕО ⟩ Что происходит в стенах закрытых отделений психиатрических больниц Эстонии?

В конце этого лета Катрин Луст позвонил гражданский активист Эльвер Лохо, оказавшийся в закрытом отделении психоневрологической больницы. Лохо является одним из основателей общественной организации Eesti Skeptik и бывшим председателем эстонского интернет-сообщества. Также он писал противоречивые истории в журнале Nihilist и боролся против торгового соглашения о борьбе с контрафактной продукцией ACTA. Лохо также довольно часто высказывался на портале партии EKRE Uued uudised. Кроме того он большой сторонник легализации лечебной конопли.