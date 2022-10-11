В июле этого года в латвийском сегменте TikTok завирусилось видео 19-летней Алины - россиянки, которая поделилась своим опытом переезда и жизни в Латвии. Позднее о девушке написали латвийские СМИ, но, по заверениям самой Алины, не совсем корректно. В чем было дело, а также о том, кто такая Алина, которую уже знает чуть ли не весь латвийский TikTok, с самой девушкой поговорил онлайн-журнал KLIK.