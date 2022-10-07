Год в Латвии! Lidl откусил часть рынка у Rimi и Maxima, кто следующий?

KLIK обсудил с экспертами ситуацию и выяснил, какую долю рынка откусил Lidl и как дальше будут развиваться события в "эпоху турбулентности"?

Победы и поражения

Ситуацию на рынке в целом прокомментировал литовский эксперт по розничной торговле, соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас.

Он наглядно показал, как изменились доли на рынке Латвии у основных игроков после прихода Lidl, составив табличку, где приведены как показатели из официальных сообщений компаний, так и математическая модель.