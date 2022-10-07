Ровно год назад, 7 октября, на латвийском рынке продуктового ритейла произошло эпохальное событие - распахнул двери своих первых 15 магазинов немецкий гигант Lidl. Новый игрок начал шустро завоевывать место под солнцем, расшевелив устоявшийся рынок: старожилы стали обновлять форматы и придумывать новые маркетинговые ходы. А сейчас всем торговцам приходится еще и думать о том, как в свете диких цен на энергоносители сохранить свою привлекательность для покупателей.
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Год в Латвии! Lidl откусил часть рынка у Rimi и Maxima, кто следующий?
Год в Латвии! Lidl откусил часть рынка у Rimi и Maxima, кто следующий?
KLIK обсудил с экспертами ситуацию и выяснил, какую долю рынка откусил Lidl и как дальше будут развиваться события в "эпоху турбулентности"?
Победы и поражения
Ситуацию на рынке в целом прокомментировал литовский эксперт по розничной торговле, соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас.
Он наглядно показал, как изменились доли на рынке Латвии у основных игроков после прихода Lidl, составив табличку, где приведены как показатели из официальных сообщений компаний, так и математическая модель.