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Год в Латвии! Lidl откусил часть рынка у Rimi и Maxima, кто следующий?

Наталья Васильева rus.tvnet.lv
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Год в Латвии! Lidl откусил часть рынка у Rimi и Maxima, кто следующий?
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Приход Lidl в Латвию. 7.10.2021.
Приход Lidl в Латвию. 7.10.2021. Фото: Paula Čurkste/LETA

Ровно год назад, 7 октября, на латвийском рынке продуктового ритейла произошло эпохальное событие - распахнул двери своих первых 15 магазинов немецкий гигант Lidl. Новый игрок начал шустро завоевывать место под солнцем, расшевелив устоявшийся рынок: старожилы стали обновлять форматы и придумывать новые маркетинговые ходы. А сейчас всем торговцам приходится еще и думать о том, как в свете диких цен на энергоносители сохранить свою привлекательность для покупателей.

KLIK обсудил с экспертами ситуацию и выяснил, какую долю рынка откусил Lidl и как дальше будут развиваться события в "эпоху турбулентности"?

Победы и поражения

Ситуацию на рынке в целом прокомментировал литовский эксперт по розничной торговле, соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас.

Он наглядно показал, как изменились доли на рынке Латвии у основных игроков после прихода Lidl, составив табличку, где приведены как показатели из официальных сообщений компаний, так и математическая модель.

"Картина такова, что Lidl сейчас достиг не менее 7% доли рынка, фактически сформировав ее из долей Rimi и Maxima. Maxima подарила немецкому ритейлеру 3 процентных пункта своей рыночной доли, сохранив номинальный прирост в сравнении с прошлым годом, а вот Rimi отдал 4 процентных пункта, тем самым еще потеряв деньги. Учитывая, что инфляция на продукты питания больше 20% - эти сети очень сильно теряют физические (штуки, килограммы) продажи", - говорит Петрас Чепкаускас.

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