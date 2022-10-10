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Кац для RUS TVNET: о Трампе, "Миротворце", Зеленском и дне рождения Путина
Российский оппозиционный политик и YouTube-блогер Максим Кац. Фото: Кадр из видео
Артем Липин rus.tvnet.lv
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Кац для RUS TVNET: о Трампе, "Миротворце", Зеленском и дне рождения Путина
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Политик и YouTube-блогер Максим Кац дал интервью порталу RUS TVNET. Мы поговорили об изменениях в мировой политике, его включении в список "Миротворца", предложении Зеленского нанести "превентивный удар" по России и о том, как страна должна доказывать свое величие.

В Израиле выборы через три недели будут. И есть несколько арабских партий. И вот одна из них считает, что Израиля вообще существовать не должно. Это, как если бы в Латвии была партия, которая напрямую говорила, что Латвии не должно вообще существовать, она должна завтра взять и присоединиться к России, например.

В Израиле ее не могут снять с выборов, а партии просто арабские, которые просто поддерживают некоторые арабские идеи, там, не знаю, Палестинское государство и прочее. О них даже разговора нет, чтобы снять с выборов, потому что это демократия.

Конечно, когда война идет, то возникает запрос на чрезвычайные меры, начинает идти речь о том, что всю эту демократию надо отменить и назначить какого-нибудь руководителя с сильной рукой, который всех неправильных людей снимет, а всех правильных допустит.

Но это путь как раз к тому, что у нас в России сейчас произошло. Это все очень кривая дорожка.

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