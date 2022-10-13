В Эстонии в таинственной могиле лагеря для военнопленных нашли останки двухсот человек

Солдаты были похоронены в братской могиле Вийратси в три ряда и в несколько слоев.

На бетонном монументе, который находился на горе Вийратси под Вильянди, можно было прочесть, что там похоронены шесть советских воинов. К настоящему времени этот памятник демонтирован и идентифицированы останки нескольких сотен человек, пишет Rus.Postimees.