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В Эстонии в таинственной могиле лагеря для военнопленных нашли останки двухсот человек

rus.postimees.ee Маргус Хаав
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В Эстонии в таинственной могиле лагеря для военнопленных нашли останки двухсот человек
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Солдаты были похоронены в братской могиле Вийратси в три ряда и в несколько слоев.
Солдаты были похоронены в братской могиле Вийратси в три ряда и в несколько слоев. Фото: Elmo Riig

На бетонном монументе, который находился на горе Вийратси под Вильянди, можно было прочесть, что там похоронены шесть советских воинов. К настоящему времени этот памятник демонтирован и идентифицированы останки нескольких сотен человек, пишет Rus.Postimees.

В случае с советскими памятниками число павших зачастую сильно преувеличивалось, а часто возле них вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом.

Так кто же были те, чьи останки солнечным сентябрьским днем, ко всеобщему удивлению и изумлению, были подняты из-под земли ковшом? Как они туда попали и почему преданы забвению? За разъяснениями Rus.Postimees обратился к директору Вильяндиского музея, военному историку Яаку Пихлаку.

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