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Эдвард Лукас: Россия проигрывает войну. Будьте готовы к последствиям

Эдвард Лукас rus.postimees.ee
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Эдвард Лукас: Россия проигрывает войну. Будьте готовы к последствиям
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Эдвард Лукас.
Эдвард Лукас. Фото: Albert Truuväärt /Scanpix/

Владимир Путин не может победить. А Украина может. Вопрос только в том, когда, какой ценой, в какой степени и что будет дальше, пишет обозреватель Эдвард Лукас, сообщает Rus.Postimees.

Таков вердикт после семи месяцев самой кровавой и разрушительной войны в Европе начиная с 1945 года. Украинская армия уже больше и эффективнее российской и с каждым днем ​​становится все сильнее. Вооруженные силы Кремля рушатся на глазах, деморализованные (буквально) бесхозяйственностью, несовершенным планированием и плохой логистикой.

Не нужно просто верить мне на слово. Посмотрите на российские ток-шоу, рупор кремлевской пропагандистской машины. Сейчас уже никто не верит, что это просто "военная спецоперация". Слово "война", когда-то табуированное, используется регулярно. Недавние военные неудачи также открыто обсуждаются.

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