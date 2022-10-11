Владимир Путин не может победить. А Украина может. Вопрос только в том, когда, какой ценой, в какой степени и что будет дальше, пишет обозреватель Эдвард Лукас, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
Эдвард Лукас: Россия проигрывает войну. Будьте готовы к последствиям
Эдвард Лукас: Россия проигрывает войну. Будьте готовы к последствиям
Таков вердикт после семи месяцев самой кровавой и разрушительной войны в Европе начиная с 1945 года. Украинская армия уже больше и эффективнее российской и с каждым днем становится все сильнее. Вооруженные силы Кремля рушатся на глазах, деморализованные (буквально) бесхозяйственностью, несовершенным планированием и плохой логистикой.
Ключевые слова