Слова эстонского министра о том, что россияне увезли украинских беженцев на грузовиках, опровергли

Ляэнеметс сказал в среду в программе Uudis+ на радиостанции Vikerraadio, что "если до сих пор около тысячи человек ожидали пересечения российской границы, то теперь их уже нет – их посадили на грузовики и увезли". "Мы не знаем, куда их увезли", - добавил министр.