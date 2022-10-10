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Слова эстонского министра о том, что россияне увезли украинских беженцев на грузовиках, опровергли

rus.postimees.ee
Слова эстонского министра о том, что россияне увезли украинских беженцев на грузовиках, опровергли
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Украинские военные беженцы на пограничном переходе Лухамаа, 4 октября.
Украинские военные беженцы на пограничном переходе Лухамаа, 4 октября. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Добровольцы, помогающие украинским военным беженцам, ожидающим выезда в Эстонию на российских пограничных пунктах, опровергли заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) о том, что российские власти вывезли с границы около тысячи беженцев на грузовиках в неизвестном направлении, пишет Rus.Postimees.

Ляэнеметс сказал в среду в программе Uudis+ на радиостанции Vikerraadio, что "если до сих пор около тысячи человек ожидали пересечения российской границы, то теперь их уже нет – их посадили на грузовики и увезли". "Мы не знаем, куда их увезли", - добавил министр.

Ляэнеметс, посетивший во вторник восточную границу, не исключил, что беженцев вывезут на зеленую границу и заставят нелегально пройти через нее в Эстонию.

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