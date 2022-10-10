Добровольцы, помогающие украинским военным беженцам, ожидающим выезда в Эстонию на российских пограничных пунктах, опровергли заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) о том, что российские власти вывезли с границы около тысячи беженцев на грузовиках в неизвестном направлении, пишет Rus.Postimees.
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Слова эстонского министра о том, что россияне увезли украинских беженцев на грузовиках, опровергли
Слова эстонского министра о том, что россияне увезли украинских беженцев на грузовиках, опровергли
Ляэнеметс сказал в среду в программе Uudis+ на радиостанции Vikerraadio, что "если до сих пор около тысячи человек ожидали пересечения российской границы, то теперь их уже нет – их посадили на грузовики и увезли". "Мы не знаем, куда их увезли", - добавил министр.