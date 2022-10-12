Метал-музыкант Янис, который создал дизайн нового электропоезда в Латвии

В повседневной жизни Янис Тилтиньш выглядит как типичный представитель альтернативной субкультуры: массивные черные сапоги, армейский штаны, длинные волосы, пирсинг, в одежде преобладают темные тона.

Когда-то Янис начал активно развивать свой творческий потенциал и задался целью стать лучшим дизайнером в Латвии, но постепенно осознал, что ему нужно совсем не это. Молодой человек решил сделать что-то такое, что позволит ему войти в историю.

7 сентября 2022 года на Рижском центральном железнодорожном вокзале состоялась презентация первого электропоезда производства компании Škoda Vagonka, а Янис Тилтиньш является его главным дизайнером. Конечно, над проектом работал не он один!

Как ему удалось достичь своей цели? Оказывается, все началось с музыки...