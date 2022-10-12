Метал-музыкант Янис, который создал дизайн нового электропоезда в Латвии

"Вся эта запара того стоила", - говорит 29-летний рижский дизайнер Янис Тилтиньш, который разрабатывал интерьер и экстерьер нового электропоезда. В свободное от работы время Янис остается невероятно творческим человеком, ведь он известен в альтернативной среде как участник таких метал-коллективов, как Darrva и Deodium.
В повседневной жизни Янис Тилтиньш выглядит как типичный представитель альтернативной субкультуры: массивные черные сапоги, армейский штаны, длинные волосы, пирсинг, в одежде преобладают темные тона.
Когда-то Янис начал активно развивать свой творческий потенциал и задался целью стать лучшим дизайнером в Латвии, но постепенно осознал, что ему нужно совсем не это. Молодой человек решил сделать что-то такое, что позволит ему войти в историю.
7 сентября 2022 года на Рижском центральном железнодорожном вокзале состоялась презентация первого электропоезда производства компании Škoda Vagonka, а Янис Тилтиньш является его главным дизайнером. Конечно, над проектом работал не он один!
Как ему удалось достичь своей цели? Оказывается, все началось с музыки...
Отец Яниса слушал тяжелые группы, а потому эту любовь быстро перенял и он. Сначала стиль его одежды был даже более агрессивным и вызывающим, чем сейчас, но с годами он стал более умеренным и менее шокирующим: "Люди в возрасте проходили мимо меня и ужасались. У меня были начесы на голове, какие-то рога… Одним словом, все говорило - не подходи ко мне".
Что касается вопроса о том, что должен/не должен носить мужчина, то здесь Янис очень открыт и мыслит свободно. В качестве примера он приводит одного из своих кумиров - Дэвида Боуи: "Он был как инопланетянин. Умело избегал стереотипов о гендере и жил будущим".
Альтернативная сцена в LV - это не про деньги
"Я думаю, что должна существовать разная музыка. Мне всегда это почему-то казалось правильным.