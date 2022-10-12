Репортаж ⟩ Украинский "городок" в центре Таллинна: как живут беженцы на судне Isabellе

"Мы очень рассчитывали, что на атомную станцию приедет миссия МАГАТЭ и все это прекратится (обстрелы. – Прим. Д.М.), но, когда миссия приехала, был очень сильный обстрел города. И тогда мы потеряли все. Оказалось, что миссия ничего не будет делать для того, чтобы обстрелы прекратились, поэтому решили ехать".