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Ни один из советников Путина не скажет ему, что война с Украиной - стратегическая катастрофа
Фото: Reuters/EPA/Scanpix, TVNEt kolāža
Нина Хрущёва Project Syndicate
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Ни один из советников Путина не скажет ему, что война с Украиной - стратегическая катастрофа
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С тех пор как развалился СССР, я не слышала такой же оруэлловской речи, как выступление президента России Владимира Путина, объявившего, что четыре украинских региона отныне являются Россией. Когда-то коммунизм должен был якобы спасти человечество от империалистической эксплуатации, а теперь Россия, судя по всему, взяла на себя ответственность защищать право стран не быть объектом "нового колониализма", превращающего их в западных вассалов.

В путинской России: война – это мир, рабство – это свобода, невежество – это сила, а незаконная аннексия территории суверенной страны – это борьба с колониализмом.

По мнению Путина, он исправляет историческую несправедливость, поскольку аннексированные регионы – Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье – когда-то были частью Новороссии, вошедшей в состав Российской империи при Екатерине Великой. Он также противостоит Западу (прежде всего, США, которые истощают его ресурсы и диктуют ему действия со времён Холодной войны) от имени всего остального мира.

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