Ни один из советников Путина не скажет ему, что война с Украиной - стратегическая катастрофа

С тех пор как развалился СССР, я не слышала такой же оруэлловской речи, как выступление президента России Владимира Путина, объявившего, что четыре украинских региона отныне являются Россией. Когда-то коммунизм должен был якобы спасти человечество от империалистической эксплуатации, а теперь Россия, судя по всему, взяла на себя ответственность защищать право стран не быть объектом "нового колониализма", превращающего их в западных вассалов.