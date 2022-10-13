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Избитые, униженные, изнасилованные, но выжившие. Истории трёх девушек-пленниц
Фото: Arhīva foto
Egoiste rus.tvnet.lv
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Избитые, униженные, изнасилованные, но выжившие. Истории трёх девушек-пленниц
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Сразу после похищения Филлип Гарридо заставил одиннадцатилетнюю Джейси Ли Дьюгард принять душ вместе с ним. Это был первый раз, когда девочка оказалась рядом с голым мужчиной. В течение первой недели в заточении Дьюгард оставалась в наручниках, а Гарридо иногда приносил ей фастфуд и был единственным, кто разговаривал с ней. Он также принёс ей ведро для использования в качестве туалета. Через неделю после похищения Гарридо впервые изнасиловал Дьюгард, которая всё ещё находилась в наручниках. Он продолжал это делать как минимум раз в неделю... В 14 лет девушка родила ребёнка.

Мы бы предпочли читать такие невероятно страшные истории на страницах какого-нибудь фантастического бестселлера. Однако это не так, и это правдивые истории, однажды произошедшие с маленькими девочками, которые шли в школу. В тот день их жизнь была сломана физически и морально. Однако они спаслись и смогли рассказать и полиции, и общественности о трагических событиях своей жизни.

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