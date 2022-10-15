Видео ⟩ "Апокалипсис": в небе над Эстонией замечено необычное световое явление, оно связано с РФ

Читатель Rus.Postimees сообщил, что сегодня рано утром стал свидетелем "какого-то апокалипсиса над Ида-Вирумаа". "Было снято в шесть утра со стороны Кивиыли. Знакомый в Финляндии это тоже видел", – говорит автор видео.