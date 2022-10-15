Сб, 15.10.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
LAT
Искать
Для абонентов

Видео ⟩ "Апокалипсис": в небе над Эстонией замечено необычное световое явление, оно связано с РФ

София Солдатенко rus.postimees.ee
"Апокалипсис": в небе над Эстонией замечено необычное световое явление, оно связано с РФ
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Фото: Postimees aculiecinieks

10 октября рано утром читатель Rus.Postimees наблюдал в небе необычное зрелище. Как оказалось, источник этого светового явления находился в России. 

Читатель Rus.Postimees сообщил, что сегодня рано утром стал свидетелем "какого-то апокалипсиса над Ида-Вирумаа". "Было снято в шесть утра со стороны Кивиыли. Знакомый в Финляндии это тоже видел", – говорит автор видео.

Ключевые слова
Наверх