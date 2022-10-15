10 октября рано утром читатель Rus.Postimees наблюдал в небе необычное зрелище. Как оказалось, источник этого светового явления находился в России.
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Видео ⟩ "Апокалипсис": в небе над Эстонией замечено необычное световое явление, оно связано с РФ
"Апокалипсис": в небе над Эстонией замечено необычное световое явление, оно связано с РФ
Читатель Rus.Postimees сообщил, что сегодня рано утром стал свидетелем "какого-то апокалипсиса над Ида-Вирумаа". "Было снято в шесть утра со стороны Кивиыли. Знакомый в Финляндии это тоже видел", – говорит автор видео.