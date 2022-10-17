Украинская пара прорвалась через Крым в Эстонию

Художница Виктория и ее спутник жизни, программист Данил, слышали, начиная с июля, каждый взрыв в Херсоне, когда украинские силы издалека обстреливали Антоновский мост, по которому русские подвозили технику и боеприпасы к частям, форсировавшим Днепр, пишет Rus.Postimees.
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На самом деле, они буквально чувствовали взрывы. Каждый удар создавал ударную волну, которая распахивала двери и сотрясала окна их двухэтажного дома. Поэтому они наклеили на стекла прочный тейп, чтобы, если они разобьются, тысячи осколков не разлетелись бы повсюду.
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