В конце сентября у оккупантов на восточном фронте явно нет сил остановить контрнаступление украинской армии. Изюм, Лиманский котел, освобожденные от оккупации поселки - это места, где продолжает воевать и Юрис Юрашс из Латвии. Здесь, на освобожденных территориях, открывается ужасающий цикл выживания - дикие стаи бродячих собак и свиней питаются трупами русских солдат и животных, а жители поселков едят этих свиней.
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Янис Вингрис из Украины ⟩ Документальный фильм "Жизнь прервана. Следы "русского мира" в Украине"
Документальный фильм "Жизнь прервана. Следы "русского мира" в Украине"
"Жизнь прервана. Следы "русского мира" в Украине" - это 25-минутное документальное свидетельство журналиста и режиссера TVNET GRUPA Яниса Вингриса с украинского фронта.
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