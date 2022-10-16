Инцидент в Таллинне: полицейский, выбивший человеку зубы дубинкой, избежал уголовной ответственности

Ситуация вышла из-под контроля в ночь на 15 мая прошлого года во дворе частного дома в Таллинне, когда полицейские прибыли для разрешения жалобы на нарушение ночного покоя. Это была многолюдная вечеринка. Полицейские беседовали с шумной компанией, когда в какой-то момент люди стали агрессивно требовать объяснений, что стражи порядка вообще делают у них во дворе.

Поскольку тусовщики не подчинялись приказам, полицейский распылил в их сторону газ. Увидев это, один из участников вечеринки подбежал к полицейскому и толкнул его. Полицейский скрутил нападавшего и снова распылил газ в сторону компании. Нападавший вновь встал, держа руки перед глазами, которые жгло от газа. Полицейский вытащил телескопическую дубинку и снова толкнул его на землю.