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Инцидент в Таллинне: полицейский, выбивший человеку зубы дубинкой, избежал уголовной ответственности

Андрес Эйнманн rus.postimees.ee
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Инцидент в Таллинне: полицейский, выбивший человеку зубы дубинкой, избежал уголовной ответственности
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Запись нагрудной камеры не оставила сомнений в том, что сотрудник полиции совершил злоупотребление властью с применением силы.
Запись нагрудной камеры не оставила сомнений в том, что сотрудник полиции совершил злоупотребление властью с применением силы. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В конце сентября Харьюский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении подозреваемого в превышении власти полицейского, который во время вызова из-за нарушения ночного покоя выбил зубы у одного человека телескопической дубинкой, а другого повалил на землю, пишет Rus.Postimees.

Ситуация вышла из-под контроля в ночь на 15 мая прошлого года во дворе частного дома в Таллинне, когда полицейские прибыли для разрешения жалобы на нарушение ночного покоя. Это была многолюдная вечеринка. Полицейские беседовали с шумной компанией, когда в какой-то момент люди стали агрессивно требовать объяснений, что стражи порядка вообще делают у них во дворе.

Поскольку тусовщики не подчинялись приказам, полицейский распылил в их сторону газ. Увидев это, один из участников вечеринки подбежал к полицейскому и толкнул его. Полицейский скрутил нападавшего и снова распылил газ в сторону компании. Нападавший вновь встал, держа руки перед глазами, которые жгло от газа. Полицейский вытащил телескопическую дубинку и снова толкнул его на землю.

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