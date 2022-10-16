В конце сентября Харьюский уездный суд прекратил уголовное производство в отношении подозреваемого в превышении власти полицейского, который во время вызова из-за нарушения ночного покоя выбил зубы у одного человека телескопической дубинкой, а другого повалил на землю, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Инцидент в Таллинне: полицейский, выбивший человеку зубы дубинкой, избежал уголовной ответственности
Инцидент в Таллинне: полицейский, выбивший человеку зубы дубинкой, избежал уголовной ответственности
Ситуация вышла из-под контроля в ночь на 15 мая прошлого года во дворе частного дома в Таллинне, когда полицейские прибыли для разрешения жалобы на нарушение ночного покоя. Это была многолюдная вечеринка. Полицейские беседовали с шумной компанией, когда в какой-то момент люди стали агрессивно требовать объяснений, что стражи порядка вообще делают у них во дворе.
Ключевые слова