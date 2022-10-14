"Хороший латышский тра-ла-ла": у Имантского рынка в кризис появилась новая идея

Рынок - это место, где человек может использовать данные природой пять чувств - посмотреть, пощупать, понюхать и попробовать. Место, где встречаются вкусы регионов Латвии. Так говорится на сайте Имантского рынка. Однако Имантский рынок - это нечто большее, это место с богатой и своеобразной историей, так как когда-то здесь находилась Radiotehnika (RRR), на которой во времена расцвета работали 16 тысяч человек. Представьте, целый город! Примерно столько же, сколько сейчас живет в Тукумсе, а, например, в Цесисе и Кулдиге жителей меньше. Кажется, что во всей Иманте нет ни одного человека более старшего поколения, который хотя бы какой-то период свой жизни не был связан с прославленным Радиозаводом. Радиоаппарат с аббревиатурой RRR находился во многих домах по всему Советскому Союзу. Более того, трансляции на аппаратах RRR слушал сам "отец народов", диктатор Иосиф Сталин и лидер компартии Китая Мао Цзэдун.