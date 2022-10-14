"Хороший латышский тра-ла-ла": у Имантского рынка в кризис появилась новая идея

Имантский рынок - K3 Mall of Imanta, который в начале этого года за 8,75 миллионов евро приобрели эстонские предприниматели, находится в историческом месте - здании, где в советские годы находился крупнейший производитель аудиотехники на территории СССР - Radiotehnika. На площади в 80 000 квадратных метров находятся уникальные свидетельства истории.
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