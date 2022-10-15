"Министерство из-за его цинизма - уже какое-то время как школа выживания", - в разговоре с онлайн-журналом Klik рассказывает чиновник Министерства иностранных дел Андрис*. Он - один из немногих, кто готов говорить об условиях труда в министерстве и закулисье латвийской дипломатической службы. Уже несколько лет Андрис работает в министерском аппарате, и с каждым годом его надежды на позитивные изменения падают. "Латвийская служба иностранных дел в принципе держится на энтузиазме людей", - это фраза, которую мы слышали не только от Андриса, но и от других опрошенных Klik связанных с МИД источников, которые пожелали остаться анонимными.
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Со степенью магистра 400 евро на руки: закулисье латвийской дипломатической службы
Со степенью магистра 400 евро на руки: закулисье латвийской дипломатической службы
Неофициально Klik известно, что руководству министерства в течение этого года были поданы как минимум два сообщения, в которых обобщены связанные с организацией и условиями труда проблемы и отмечается именно выросшая нагрузка по отношению к сократившемуся число работников. Однако действий по-прежнему не последовало и условия не улучшились. Один из аспектов - несомненно, низкие зарплаты. Андрис даже показал один из своих первых зарплатных листков, полученных несколько лет назад. В нем цифра за полный отработанный месяц человеку, который свободно говорит на четырех языках и получил степень магистра, не превышает даже 400 евро.
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