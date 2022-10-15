Со степенью магистра 400 евро на руки: закулисье латвийской дипломатической службы

Неофициально Klik известно, что руководству министерства в течение этого года были поданы как минимум два сообщения, в которых обобщены связанные с организацией и условиями труда проблемы и отмечается именно выросшая нагрузка по отношению к сократившемуся число работников. Однако действий по-прежнему не последовало и условия не улучшились. Один из аспектов - несомненно, низкие зарплаты. Андрис даже показал один из своих первых зарплатных листков, полученных несколько лет назад. В нем цифра за полный отработанный месяц человеку, который свободно говорит на четырех языках и получил степень магистра, не превышает даже 400 евро.