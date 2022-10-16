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Феномен "Звездных войн" в небе над Эстонией. Объяснение ученого
Фото: "Postimees" lasītājs.
Apollo.lv Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
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Феномен "Звездных войн" в небе над Эстонией. Объяснение ученого
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Утром 10 октября житель Эстонии увидел в небе уникальное явление, источник которого находился в России. Оказалось, что этим летом и в Латвии можно было наблюдать похожий на медузу феномен. Что это и почему возникает? Объясняет латвийский астроном Илгонис Вилкс.

Читатель Rus.Postimees сообщил, что рано утром 10 октября стал свидетелем "какого-то апокалипсиса над Ида-Вирумаа".

"Было снято в шесть утра со стороны Кивиыли. Знакомый в Финляндии это тоже видел", – говорит автор видео.

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