Утром 10 октября житель Эстонии увидел в небе уникальное явление, источник которого находился в России. Оказалось, что этим летом и в Латвии можно было наблюдать похожий на медузу феномен. Что это и почему возникает? Объясняет латвийский астроном Илгонис Вилкс.
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Феномен "Звездных войн" в небе над Эстонией. Объяснение ученого
Феномен "Звездных войн" в небе над Эстонией. Объяснение ученого
Читатель Rus.Postimees сообщил, что рано утром 10 октября стал свидетелем "какого-то апокалипсиса над Ида-Вирумаа".
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