Феномен "Звездных войн" в небе над Эстонией. Объяснение ученого

Утром 10 октября житель Эстонии увидел в небе уникальное явление, источник которого находился в России. Оказалось, что этим летом и в Латвии можно было наблюдать похожий на медузу феномен. Что это и почему возникает? Объясняет латвийский астроном Илгонис Вилкс.