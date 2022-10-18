Путин не должен победить

Адам Михник: [смеётся] Я использовал девиз польской группы эмигрантов в Париже XIX века, она называлась "Отель Ламбер". Девиз звучал примерно так: "Делай всё возможное, и будь что будет". Конечно, мы не знаем, что произойдёт, мы не можем напрямую повлиять на ход российского вторжения, но в одном есть уверенность – это нам решать, как нам действовать. Будем ли "искать баланс" между тем, что творят русские, и тем, что "украинцы вообще-то не такие уж святые", как это недавно сделала организация Amnesty International? Или поступим как Ноам Хомский, который вроде бы осудил вторжение, но тут же вспомнил про Ирак? Это не означает, что я изменил своё мнение о действиях США в Ираке (на мой взгляд, это была ошибка), но сравнивать Ирак с Украиной…