Интервью польского общественного деятеля, главного редактора Gazeta Wyborcza Адама Михника профессору Института славистики Польской академии наук Ирене Грудзинской-Гросс.
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Путин не должен победить
Путин не должен победить
Ирена Грудзинская-Гросс: После выступления Владимира Путина, объявившего об аннексии украинских территорий, вы написали статью с призывом "денацифицировать" Кремль. Статья завершается вариацией шекспировских строчек: "Давайте делать то, что мы должны, и будь что будет". Что вы имели в виду?
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