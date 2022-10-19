Последние дни и слова Дины Зузане: "Она чувствовала и считывала людей"

Широкая общественность познакомилась с предпринимателем Гунтисом Гадзансом, который несколько лет жил в Турции, но сейчас вернулся в родную Латвию, благодаря дружбе с Диной Зузане, членом правления Фонда развития культуры Андрея Жагарса, меценатом в области искусства и музыки. Они оба вдохновляли друг друга, вместе переживали новые испытания и просто наслаждались жизнью.
В беседе с онлайн-журналом TVNET Group Klik Гунтис с большой любовью вспоминает о моментах, проведенных вместе с Диной. Он также рассказал, какими были годы его жизни, проведенные в мусульманской стране, и как он видит свое будущее. Бизнесмен признается, что знания, полученные от Дины, пригодятся ему на протяжении всей жизни.
Klik: - Я начну разговор со слов сочувствия, потому что вы только что пережили тяжелый удар - скончалась ваша подруга Дина Зузане. Как вы справляетесь, ведь уход Дины был таким внезапным и неожиданным, тем более что вы совсем недавно вместе наслаждались летом, путешествуя и снимаясь в телешоу?
Гунтис Гадзанс: - В жизни нет ничего более стабильного, чем перемены, а если понять это, то жизнь становится проще и красочнее. Мы не принадлежим друг другу. Мы можем отдать только часть или мгновение себя. Вопрос в том, можем ли мы получать и давать взамен. Часто мы застреваем в своем эго, мы также чувствуем пустоту или чувство утраты. Прямо сейчас вам обязательно нужно выделить время на размышления. Что Дина значила для каждого из нас, что она дала и что мы могли дать взамен. Все в жизни взаимодействует. Сожаление или грусть не имеют особого смысла в этот момент, потому что насколько человек был важен для нас и как можно было ему жить, это всегда на поверхности. Сейчас мы можем сожалеть только о себе, о своем бездействии. Наше время вместе было относительно коротким.