Последние дни и слова Дины Зузане: "Она чувствовала и считывала людей"

Гунтис Гадзанс: - В жизни нет ничего более стабильного, чем перемены, а если понять это, то жизнь становится проще и красочнее. Мы не принадлежим друг другу. Мы можем отдать только часть или мгновение себя. Вопрос в том, можем ли мы получать и давать взамен. Часто мы застреваем в своем эго, мы также чувствуем пустоту или чувство утраты. Прямо сейчас вам обязательно нужно выделить время на размышления. Что Дина значила для каждого из нас, что она дала и что мы могли дать взамен. Все в жизни взаимодействует. Сожаление или грусть не имеют особого смысла в этот момент, потому что насколько человек был важен для нас и как можно было ему жить, это всегда на поверхности. Сейчас мы можем сожалеть только о себе, о своем бездействии. Наше время вместе было относительно коротким.