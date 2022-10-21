Кате Алексеева - красавица из Плявниеков, которая представит Латвию на конкурсе Мiss Universe

Последние несколько недель в Риге проходил отбор на международный конкурс Мiss Universe ("Мисс Вселенная"). В упорной борьбе 200 жительниц и уроженок Латвии победу одержала Кате Алексеева из Риги.

Сейчас 27-летняя рижанка активно готовится к конкурсу и скоро отправится в Новый Орлеан, США, где 14 января 2023 года и пройдет конкурс.

О конкурсе

"Мисс Вселенная" (англ. Miss Universe) - ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четверку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

Штаб-квартира располагается в Нью-Йорке, США. С 1996 по 2015 год конкурс принадлежал Дональду Трампу, который после скандала с мексиканскими эмигрантами продал его голливудскому импресарио Ари Эмануэлю. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года - каждый год в новой стране.

С декабря 2021 года титул "Мисс Вселенная" носит представительница Индии Харнааз Сандху.

Латвия принимала участие в конкурсе дважды - в 2005 (Иева Кокоревича - 7-е место) и 2006 (Санита Кублиня - не прошла во второй тур) годах.

Оценочная аудитория конкурса - более 500 миллионов зрителей в более чем 190 странах.