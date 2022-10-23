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Мила Ковалева - простая девушка из Лагталии, которая покоряет латвийское ТВ
Мила Ковалева Фото: Jānis Škapars/TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Мила Ковалева - простая девушка из Лагталии, которая покоряет латвийское ТВ
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Новое лицо канала TV8 - корреспондент программы "Квартира" Мила Ковалева - отмечает, что ее, казалось бы, "все знают", но по факту о ней мало что известно.

 "Я - просто друг"

Известность Милы Ковалевой в определенных кругах шоу-бизнеса в Риге не раз помогала ей. Так, девушка оказывалась на самых необычных мероприятиях и в эпицентре поистине удивительных событий. Хотя Мила знакома рижанам, сама она приехала из Резекне, а путь ее проходил через массу испытаний, развод и работу в Англии: "Конечно, мои первые работы не были самыми лучшими. Да, я была гастарбайтером, и это здорово".

Однажды девушка находилась за кулисами во время выступления популярной российской исполнительницы. В какой-то момент знаменитость (имя героиня не назвала) подошла и спросила: "Кто ты такая?". В эту минуту Мила...

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