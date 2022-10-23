Мила Ковалева - простая девушка из Лагталии, которая покоряет латвийское ТВ

Известность Милы Ковалевой в определенных кругах шоу-бизнеса в Риге не раз помогала ей. Так, девушка оказывалась на самых необычных мероприятиях и в эпицентре поистине удивительных событий. Хотя Мила знакома рижанам, сама она приехала из Резекне, а путь ее проходил через массу испытаний, развод и работу в Англии: "Конечно, мои первые работы не были самыми лучшими. Да, я была гастарбайтером, и это здорово".