Весной общественность Эстонии потряс случай, когда агрессивно настроенная женщина столкнула мать маленького ребенка с перрона станции Рахумяэ в Таллинне и сбила с ног пожилую женщину в поезде. В сентябре по данному инциденту вступило в силу решение суда, передает Rus.Postimees. Согласно материалам дела, женщина, напавшая на прохожих на станции Рахумяэ и в поезде Elron, объясняла свой поступок отсутствием денег и плохим настроением.
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Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка: "У меня было плохое настроение"
Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка: "У меня было плохое настроение"