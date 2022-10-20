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Как не спалить дом при использовании обогревателей и электроплит?
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/New Africa
Наталья Васильева rus.tvnet.lv
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Как не спалить дом при использовании обогревателей и электроплит?
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Наступают холода, и озябший народ начинает активно пользоваться мощными обогревателями. А неопределенная ситуация с голубым топливом побуждает многих обновлять кухонное оборудование: менять газовые плиты на электрические, обзаводиться мультиварками и электрогрилями, срочно покупать мини-плиты и т.п. И все это вызывает нешуточные опасения у пожарных: ведь проводка в старых домах в принципе не рассчитана на такую нагрузку. KLIK побеседовал с электриками, пожарными и страховщикам о том, как правильно эксплуатировать такие приборы и какие нюансы страхового покрытия в случае пожаров из-за короткого замыкания?

В старые добрые времена счастливые жильцы серийного жилья въезжали в новые хоромы с минимумом бытовой техники: в лучшем случае - холодильник, кофемолка, магнитола и телевизор, да плойка, чтобы локоны крутить. Стиральная машинка "Рига" - это уже предел мечтаний, которая далеко не в каждой семье. И существующая алюминиевая электропроводка, рассчитанная суммарно примерно на 3,5 кВт, без проблем выдерживала такую мощность.

Прогресс подарил хозяйкам массу удобств: кухонные комбайны, электрочайники, мощные фены, электрогрили и микроволновки, индукционные плиты, обогреватели и т.п. Не считая компьютера у каждого члена семьи и парочку телевизоров. Шутка ли - планируя реновацию в старых двушках, проектировщики закладывают на объекте чуть ли ни 40 розеток: чтобы с запасом хватило для всей техники. Однако зачастую люди не озадачиваются капремонтом и все эти достижения цивилизации врубают в старую сеть, в которой в лучшем случае сменили розетку - чтобы штекеры удобно входили.

А мастера-универсалы сомнительной квалификации, которых нередко нанимают для ремонта сериек, смело берут на себя и всю электрику. Стиралку лихо подключают к ближайшей распределительной коробке в коридоре и возмущаются, когда требуешь вывести отдельный электрокабель на щиток: мол, у половины Риги так подключено, а вы выдрючиваетесь. Зачастую мощную технику вообще подключают через бытовой удлинитель за 5 евро. А уж как ее заземляют - это отдельная тема, учитывая, что в старых домах заземляющей контур в принципе не предусмотрен: на стояки, полотенцесушители, батареи… Когда же выбивает пробки - что происходит рано или поздно, если одновременно включают несколько мощных приборов, вопрос тоже решают креативно: самовольно меняют автомат на распределительном щитке на более мощный, таким образом многократно увеличивая риск пожара.

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