Как не спалить дом при использовании обогревателей и электроплит?

В старые добрые времена счастливые жильцы серийного жилья въезжали в новые хоромы с минимумом бытовой техники: в лучшем случае - холодильник, кофемолка, магнитола и телевизор, да плойка, чтобы локоны крутить. Стиральная машинка "Рига" - это уже предел мечтаний, которая далеко не в каждой семье. И существующая алюминиевая электропроводка, рассчитанная суммарно примерно на 3,5 кВт, без проблем выдерживала такую мощность.

Прогресс подарил хозяйкам массу удобств: кухонные комбайны, электрочайники, мощные фены, электрогрили и микроволновки, индукционные плиты, обогреватели и т.п. Не считая компьютера у каждого члена семьи и парочку телевизоров. Шутка ли - планируя реновацию в старых двушках, проектировщики закладывают на объекте чуть ли ни 40 розеток: чтобы с запасом хватило для всей техники. Однако зачастую люди не озадачиваются капремонтом и все эти достижения цивилизации врубают в старую сеть, в которой в лучшем случае сменили розетку - чтобы штекеры удобно входили.