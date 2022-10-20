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Мужчина, заманивший в гости детей: я просто хотел поболтать

Анника Аувяэрт
Мужчина, заманивший в гости детей: я просто хотел поболтать
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Никогда не будет лишним напомнить ребенку, что с посторонними людьми нельзя разговаривать и куда-то с ними идти.
Никогда не будет лишним напомнить ребенку, что с посторонними людьми нельзя разговаривать и куда-то с ними идти. Фото: Elmo Riig

Один из опубликованных в социальных сетях постов встревожил родителей. В публикации рассказали, как пьяный мужчина в магазине познакомился с двумя первоклассниками, купил им сладостей и пригласил к себе повеселиться на батуте. В истории разбирался Rus.Postimees.

Батут, сладости - дети купились.

Так они вместе отправились в сторону жилого района. Мать одного из детей проверила местонахождение своего ребенка через приложение на телефоне и заметила, что он передвигается в том месте, где его быть не должно. Она сразу позвонила ребенку и спросила, где он. Он ответил, что они с другом идут играть к одному дяде, который пригласил их к себе.

Мать сразу же велела ребенку развернуться и возвращаться домой. В это же время она сама поехала за ребенком и позвонила в Центр тревоги.

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