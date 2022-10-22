Прощание с самым большим клоуном Латвии - Алдисом Гобземсом

Мы пережили красивую историю о латвийской политической комете, которая погасла столь же быстро, как и вспыхнула. И, вспыхнув, сожгла не только планы на будущее и сделанное в прошлом, но и даже немного опалила линию волос.

Оглядываясь на последние четыре года, можно сказать, что Алдис действительно был человеком, у которого не получается абсолютно ничего. Хорошо, удалось попасть в Сейм, но дальше только вниз. Давайте попытаемся посмотреть на спад в более-менее хронологическом порядке.

Итак, на волне популизма с невыполняемыми обещаниями и обзываниями остальных партий партии KPV LV в свое время удалось зарулить в Сейм со значительным числом депутатов. У Алдиса не было абсолютно никаких сомнений, что он станет следующим премьер-министром, президент действительно не поскупился и дал ему возможность попробовать создать правительство.