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Прощание с самым большим клоуном Латвии - Алдисом Гобземсом
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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Прощание с самым большим клоуном Латвии - Алдисом Гобземсом
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Я долго не верил, что это когда-нибудь может исполниться, так как обещания звучали уже более четырех лет. Обещания, крики, обвинения, поиск виновных в созданных им самим проблемах и так далее. Однако теперь можно могу сказать совершенно точно - Алдис Гобзмс действительно собрал чемоданы и покинул Латвию. Спасибо тебе и, пожалуйста, никогда не приезжай обратно.

Мы пережили красивую историю о латвийской политической комете, которая погасла столь же быстро, как и вспыхнула. И, вспыхнув, сожгла не только планы на будущее и сделанное в прошлом, но и даже немного опалила линию волос.

Оглядываясь на последние четыре года, можно сказать, что Алдис действительно был человеком, у которого не получается абсолютно ничего. Хорошо, удалось попасть в Сейм, но дальше только вниз. Давайте попытаемся посмотреть на спад в более-менее хронологическом порядке.

Итак, на волне популизма с невыполняемыми обещаниями и обзываниями остальных партий партии KPV LV в свое время удалось зарулить в Сейм со значительным числом депутатов. У Алдиса не было абсолютно никаких сомнений, что он станет следующим премьер-министром, президент действительно не поскупился и дал ему возможность попробовать создать правительство.

Однако оказалось, что, если называть все предвыборное время другие партии лжецами, ворами и ставленниками олигархов, никто из них не будет готов поддержать твое правительство. Следовательно - мечта о кресле премьер-министра разбилась столь же быстро, как и видение о получении 51% голосов избирателей на выборах.

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