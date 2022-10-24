"Здесь живет ужас": 11 лет после смертоносного взрыва в Малпилсе. Рассказы очевидцев

"Была глубокая ночь, когда я вышла на улицу и меня охватил шок. Запах газа, непрозрачная пыль, крики. На первом этаже дома жили трое детей, - вспоминает Санта Мейкалиша. - Мама была немного безответственной - оставляла детей дома одних, но это спасло ей жизнь, так как кровать родителей была раздавлена как блин - сверху упала бетонная плита с потолка. Сначала была информация, что в доме двое детей, так как старший сам как-то выбрался. Мимо младших девочек, которые спали в двухэтажной кровати, потолки пролетели совсем близко".