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"Здесь живет ужас": 11 лет после смертоносного взрыва в Малпилсе. Рассказы очевидцев
Фото: Jānis Škapars / TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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"Здесь живет ужас": 11 лет после смертоносного взрыва в Малпилсе. Рассказы очевидцев
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В поселке Упмалас Малпилсской волости стоит дом с обрушившейся серединой - прямой свидетель одной из крупнейших трагедий в истории Латвии, вызванных взрывом газа: тогда погибли пять человек. Обрушившийся дом ежедневно напоминает соседям пережитый в ночь с 15 на 16 октября 11 лет назад ужас. Среди погибших были их близкие и друзья.

"Была глубокая ночь, когда я вышла на улицу и меня охватил шок. Запах газа, непрозрачная пыль, крики. На первом этаже дома жили трое детей, - вспоминает Санта Мейкалиша. - Мама была немного безответственной - оставляла детей дома одних, но это спасло ей жизнь, так как кровать родителей была раздавлена как блин - сверху упала бетонная плита с потолка. Сначала была информация, что в доме двое детей, так как старший сам как-то выбрался. Мимо младших девочек, которые спали в двухэтажной кровати, потолки пролетели совсем близко".

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