В поселке Упмалас Малпилсской волости стоит дом с обрушившейся серединой - прямой свидетель одной из крупнейших трагедий в истории Латвии, вызванных взрывом газа: тогда погибли пять человек. Обрушившийся дом ежедневно напоминает соседям пережитый в ночь с 15 на 16 октября 11 лет назад ужас. Среди погибших были их близкие и друзья.
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"Здесь живет ужас": 11 лет после смертоносного взрыва в Малпилсе. Рассказы очевидцев
"Здесь живет ужас": 11 лет после смертоносного взрыва в Малпилсе. Рассказы очевидцев
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